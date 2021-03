11 sigtet på et døgn: Kørte med stoffer eller alkohol i blodet

Politiet sigtede onsdag 'ekstraordinært mange' for at køre med alkohol eller stoffer i blodet

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi sigtede onsdag hele 11 trafikanter for at færdes i trafikken med alkohol eller euforiserende stoffer i blodet.

Ti bilister og én knallertkører er således blevet sigtet på et døgn. Det oplyser politikredsen i sin døgnrapport.

'En 55-årig mand havde endda en så høj promille, at hans førerret blev inddraget på stedet,' skriver politiet og fortsætter:

'To af de 11 havde slet ikke førerret. Og i Maribo standsede vi en 27-årig mand, der testede positiv for narko. Ejeren af bilen - en 32-årig kvinde - blev sigtet for at have overladt den til en person, der ikke lovligt kunne køre den.

'Men da hun kom for at hente sin bil, blev hun narkometertestet, og da testen gav udslag for cannabis, blev hun også sigtet for narkokørsel.'

'Ekstraordinært mange'

Kommunikationsmedarbejder ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Palle Hansen oplyser til Ekstra Bladet, at mange af sigtelserne er tilfældige.

- Vi har gennemført en enkelt færdselskontrol ved Holeby på Lolland. Men ellers er resten 'tilfældighedsfund,' fortæller Palle Hansen.

- Det er ekstraordinært mange på en helt almindelig onsdag i marts, hvor der hverken er jule- eller påskefrokoster, som kan forklare det. Den eneste forklaring er mangel på fornuft. Det er beklageligt.