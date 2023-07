1181 bilister knaldet i Hellerup-ugen

Folk væltede til Skagen i forrige uge - bedre kendt som Hellerup-ugen.

I den berømte og berygtede uge steg indbyggertallet markant, og derfor var politiet også væsentlig mere på plads i Skagen og på de nordjyske landeveje, end hvad de plejer.

Et fokus fra politiet side var især, hvordan bilisterne opførte sig i trafikken. Og nu er der gjort status - og hold fast, nu skal tungen holdes lige i munden.

Flere end tusind

1181 bilister kunne ikke finde ud af at overholde færdselsreglerne.

Blandt andet er 30 personer blevet sigtet for spirituskørsel. 24 personer for narkokørsel. 50 personer kørte alt for stærkt - 13 af dem kørte endda så stærkt, at det kostede kortet.

Desuden er 27 sigtet for at tale i mobiltelefon, mens de kørte. Og så snuppede betjentene i alt tre ulovlige knallerter, mens også fem motorcyklister også fik en betinget frakendelse af førerretten.

'Der blev i alt under færdselsaktionen uddelt 268 bøder for diverse overtrædelser af færdselsloven, og hertil kommer den automatiske trafikkontrol - dvs. fotovognene. I forbindelse med deres kontroller blev der udstedt 913 bøder for at overtræde hastighedsgrænserne,' lyder det fra politikommissær ved Nordjyllands Politi Jess Falberg i en pressemeddelelse.

Status

Mens der var lidt for meget fart på i trafikken, så forløb ugen faktisk rimelig stille.

Dog bød ugen blandt andet på tre anmeldelser for vold, ni overtrædelser af loven om euforiserende stoffer. Men det er væsentlig færre end sidste år.

Det kan du læse mere om her.