12-årig dræbt: 14-årig idømt 13 års fængsel

Ava White blev dræbt d. 25. november sidste år.

Fire teenagere blev tiltalt for drabet. De var henholdsvis 13, 14 og 15 år. Nu er en af drengene blevet dømt 13 års fængsel.

Det skriver Sky News.

Drabet skete efter Ava deltog i et skænderi med nogle jævnaldrende i indre Liverpool. Herefter blev hun udsat for et voldsomt overfald, som Merseyside Police mistænkte de fire teenagedrenge for.

Drengen, hvis navn af juridiske årsager stadig ikke kan nævnes, stak Ava i halsen med en kniv, efter hun bad drengene om at stoppe med at filme hende og hendes venner.

Han var synligt ked af det, da udtalelser blev læst op af medlemmer af Avas familie. Blandt andet af hendes mor, Leanne White, der sagde 'min elskede Ava dør igen hver morgen, jeg vågner.'

Hun fortalte i retten, hvordan Ava havde fået særlig tilladelse til at blive sent ude for at se julelysene i byen blive tændt.

Nægter mord

Drengen, der sagde, at han handlede i selvforsvar og nægtede mord, hævdede under retssagen, at han var 'bange' for, at Ava ville 'overfalde ham', efter hun kom hen imod ham.

Han sagde, at han havde ønsket at skræmme hende væk og ikke havde til hensigt at forårsage nogen skade.

Men anklagemyndigheden hævdede, at drengen efter knivstikkeriet var 'begyndt på en bevidst tilsløring' af forbrydelsen ved blandt andte at kasserer kniven, sin telefon og jakke.

Og resultatet af retssagen var en fængselsdom næsten ligeså lang som hans hidtidige levetid.

Modtog førstehjælp

Ava White skulle have lidt katastrofale skader som følge af overfaldet.

Da politiet ankom til gerningsstedet, fandt de pigen og hendes venner. Ava White lå på jorden og modtog førstehjælp fra en medborger.

Hun blev herefter hastet til Alder Children's Hospital, men døde kort efter.

