12-årig forsøgt kidnappet: Fortsat jagt på gerningsmænd

Politiet leder fortsat intensivt efter de formodede gerningsmænd til et kidnapningsforsøg i Næstved torsdag morgen:

- Vi har fået en del tips i sagen fra lokale i området ligesom vi også selv har opsøgt mulige vidner. Dertil kommer, at vi har indhentet en del videoovervågning fra bemeldte område, fortæller Rune Nielsson, leder af afdelingen for personfarlig kriminalitet i Sydsjællands- og Lolland Falsters Politi.

Han ønsker ikke gå i detaljer omkring sagen eller pigen, men fortæller:

- Der er ikke noget, der peger på, at der kan være en relation imellem pigen og gerningsmændene.

- Vores indsat afspejler, at det her er en sag, vi tager alvorligt, siger han og tilføjer, at politiet fortsat gerne hører fra vidner eller personer, der enten har set eller hørt noget.

I forbindelse med sagen har politiet udsendt dette kort over området, hvor episoden udspandt sig.

Den 12-årig pige var på vej til skole torsdag morgen, da to personer i en bil forsøgte at gribe fat i hende på Orenæsvej i Næstved og hive hende ind i bilen.

Det lykkedes dog pigen at slippe væk og løbe fra stedet.

Politiet fortæller, at den ene gerningsmand kan have en skade i ansigtet, som han fik ved episoden torsdag. Mændene talte gebrokkent engelsk.

Desuden har efterforskningen tilvejebragt flere oplysninger om bilen, der beskrives som rødbrun med tonede ruder. Den havde formentlig en bule ved den højre forlygte.