12-årig forsøgt tvunget til ægteskab med 75-årig

TILTALE: Rædslerne stod i kø for to søskende fra Odense, som blev sendt på grusom 'genopdragelse' i Afrika i over fire år – pigen blev bl.a. omskåret og solgt som sexslave

Det blev præsenteret af deres far som en spændende og eksotisk fire-ugers sommerferie i Kenya og Somalia.

Men det viste sig i virkeligheden ifølge tiltalen at blive et fire et halvt år langt mareridt for to søskende fra Odense-bydelen Vollsmose, en dreng på ni år og en pige på 12.

Tirsdag begynder nævningesagen mod deres 44-årige far, der ifølge anklageskriftet står bag en lang række grusomheder mod to af sine egne børn, som han med afrikanske familiemedlemmers mellemkomst sendte på muslimsk ’genopdragelse’.

Solgt som en vare

Særligt pigen var i løbet af perioden fra juni 2017 til december 2021, hvor de mod deres vilje var væk fra deres vante rammer i Danmark, det sagesløse mål for flere forskellige former for uhyrligheder og brutalitet.

Annonce:

Eksempelvis blev pigen ifølge tiltalen flere gange udstillet og solgt som en vare – sexslave – på markeder i Kenya og Somalia.

Hun blev også trods voldsom modstand omskåret. Det brutale indgreb blev angiveligt foretaget af hendes egen farmor sammen med en gruppe andre kvinder fra samme by, hvortil børnene var bortført.

Ligesom hun flere gange blev udsat for voldtægt. Disse blev begået af for hende vildt fremmede mænd, som betalte pigens far for det.

Brutalitet dag efter dag

Den mindreårige pige, der er født, opvokset og har levet hele sit øvrige liv i Odense, blev under den lange bortførelses-periode til Afrika også forsøgt tvangsgift med en mand på cirka 75 år, som hendes far angiveligt præsenterede for hende som hendes kommende gom.

Pigen gjorde dog så kraftig modstand, at brylluppet ikke blev til noget.

Ifølge anklageskriftet blev hun på et senere tidspunkt solgt til en mand i 40-årsalderen.

Annonce:

Ifølge pigens forklaring til politiet udsatte han hende for gentagne voldtægter, mens hun var i hans varetægt.

Både pigen og hendes tre år yngre lillebror blev ifølge det omfattende anklageskrift gennem en periode dagligt eller næsten dagligt udsat for andre former for fysisk vold både fra dels deres far, dels familiemedlemmer og flere forskellige koranlærere, mens børnene mod deres vilje opholdt sig skiftevis i de to afrikanske lande, hvor de aldrig tidligere havde sat deres ben.

Pisket med ledning

Slag mod hoved og krop med knytnæver, pisk med en ledning og et bælte, slag med et bræt, en sandal eller en gren hørte tilsyneladende til dagens orden både fra deres egen far og fra skiftende koranlærere, som blev sendt hen til børnenes opholdssted for at ’genopdrage’ dem.

Den 44-årige tiltalte mand, som er dansk statsborger med somalisk baggrund, blev anholdt 24. januar 2022 og fremstillet i et lukket grundlovsforhør dagen efter ved Retten i Odense.

Annonce:

Han har siddet varetægtsfængslet lige siden.

Manden, der på et tidspunkt undervejs i forløbet selv tog tilbage til Danmark og efterlod børnene hos familiemedlemmer, nægter sig skyldig.

Chauffør i Odense

Både i årene før bortførelsen og også efter, han er kommet tilbage til Danmark, har han ifølge Ekstra Bladets oplysninger ernæret sig som erhvervschauffør.

De to børn er siden deres hjemkomst blevet anbragt i familiepleje uden for hjemmet.

Der er afsat 13 dage til nævningesagen med forventet dom i slutningen af april eller begyndelsen af maj.