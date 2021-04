12-årig forsøgt voldtaget: Dreng anholdt

Et par dages efterlysning har muligvis båret frugt og dreng er anholdt for formodet voldtægsforsøg

En 16-årig dreng er søndag blevet anholdt for at have forsøgt at voldtage en kun 12-årig pige fredag eftermiddag på et stisystem i Fraugde i Odense.

Det oplyser Fyns Politi til Ritzau og fyens.dk.

Drengen blev anholdt klokken 17.50 søndag eftermiddag og sigtet for forholdet. Politiet ønsker dog ikke at løfte sløret for, hvordan de fandt frem til drengen.

- Han er blevet sigtet, afhørt og løsladt, og han nægter forholdet, siger vagtchef Steen Nyland til fyens.dk.

I fredagens efterlysning skrev politiet, at overfaldet skulle have sket omkring klokken 15.13 ved, at den 12-årige pige blev angrebet bagfra, og at gerningsmanden 'gennemførte andre seksuelle forhold i et buskads tæt på stien', som ligger mellem Flittergræsset og Fraugde-Radby-vej.