12-årig overfaldet: Politi søger vidner

En 12-årig blev mandag udsat for et groft overfald af tre unge mænd

En 12-årig dreng troede, at han mandag skulle mødes med en fyr for at købe en puffbar.

Men da den 12-årige mødte op på det aftalte sted på et grønt areal bag Ringstedvej i Mørkøv, blev han i stedet udsat for et groft overfald begået af tre unge mænd i alderen 16-18 år.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i døgnrapporten.

Den 12-årige blev både sparket og slået, så han faldt om på jorden. I samme ombæring fik han stjålet sin bæltetaske, et mobilcover, en togbillet og 100 kroner, lyder det i døgnrapporten,

Politiet efterlyser vidner til overfaldet, som fandt sted lige før klokken 18.00 bag Daglig Brugsen ved Ringstedvej 7 i Mørkøv.

To af de unge mænd, der efterlyses, beskrives som 16-18 år, 180 centimeter høje, almindelige af kropsbygning, hvid hudfarve, dansktalende, og de var begge iført t-shirt og arbejdsbukser.

Den tredje beskrives ligeledes som 16-18 år, kraftig kropsbygning, hvid hudfarve, dansktalende og iført t-shirt og shorts.

Desuden havde han medbragt en sort knallert af mærket PGO Hot.

Borgere, der har bemærket overfaldet, bedes henvende sig til politiet via 114.