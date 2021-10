Et trafikuheld har sendt en 12-årig pige på hospitalet tirsdag morgen

En 12-årig pige er blevet påkørt tirsdag morgen i Nordsjælland.

- Pigen skulle krydse vejen, og hun blev herefter påkørt af en personbil, siger pressevagten ved Nordsjællands Politi.

Hendes tilstand er blevet vurderet til at være stabil, og hun var ved bevidsthed, inden hun blev fløjet til hospitalet for at modtage behandling.

Uheldet skete på Skibbyvej ved Bonderupvej i Skibby. Det har skabt en del kø i morgentimerne.