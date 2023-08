12-årig pige fortsat savnet

OPDATERET:

Politiet oplyser, at den 12-årige pige er fundet i god behold.

Sent tirsdag aften efterlyste Nordjyllands Politi 12-årige Lena Anna Fiedor, og onsdag formiddag er hun fortsat ikke blevet fundet, hvorfor politiet nu går ud med en ny efterlysning.

Pigen forlod sin bopæl på Thistedvej i Nørresundby i nedtrykt tilstand omkring kl. 16 tirsdag. Lena Anna Fiedor blev sidst set tirsdag aften omkring kl. 18 i Øgadekvarteret i Aalborg.

Beder om hjælp

Politiet og familien beder derfor offentligheden om hjælp til hurtigst muligt at finde hende, skriver politikredsen i en pressemeddelelse.

- Vi formoder, at Lena medbringer et gråt/sort løbehjul med pink hjul, pink skrift og bærerem. Hvis man ser dette løbehjul stå et sted, så ring til Nordjyllands Politi på telefon 114.

- Vi kan heller ikke afvise, at Lena har benyttet offentlig transport og derfor kan have søgt ophold i andre byer, siger lederen af politiets efterforskning, fungerende politikommissær Henrik Kjær Hansen.

'Gør alt hvad vi kan'

Ekstra Bladet var tidligere onsdag i kontakt med vagtchef hos Nordjyllands Politi, og her lød meldingen, at politiet har sat alle sejl til for at finde den 12-årige pige.

- Vi har søgt med patruljer og så ud fra de forklaringer, vi har fået fra pårørende. Vi har fulgt op på de tips, vi har fået, men det har ikke givet pote, sagde Jesper Sørensen, vagtchef ved Nordjyllands Politi.

Pigens pårørende har udtrykt bekymring for hendes tilstand, da hun forlod sin bopæl tirsdag eftermiddag.

- Derfor gør vi også alt, hvad vi kan, for at finde hende, siger vagtchefen.

Kontakt politiet

Han tilføjede, at politiet for nuværende ikke har nogen grund til at tro, at der skulle ligge en forbrydelse bag pigens forsvinden.

Pigen beskrives som 12 år gammel, 170 cm høj og kraftig af bygning. Hun har mørkt, mellemlangt hår, bærer briller og var iført en sort hættetrøje med hvid tekst på hætten, mørkeblå cowboybukser og blå/sorte arbejdssko af mærket Mascot.

Ifølge politiet er hun muligvis kørt af sted på et sort løbehjul med lyserøde hjul.

Har man oplysninger i sagen, kan politiet kontaktes på 114.