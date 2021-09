12 fængslet i Operation Sixpence

To danske HA'ere anholdt på den spanske solkyst kan se frem til udlevering

Én person blev løsladt og 12 er nu varetægtsfængslet, efter politiet tirsdag kl. 10 om formiddagen slog til mod 20 adresser i en større anholdelsesaktion.

Det nu fængslede dusin blev i går fremstillet i grundlovsforhør i Københavns Byret, hvor udfaldet efter et ti timer langt retsmøde bag lukkede døre altså blev, at de pågældende er varetægtsfængslet i fire uger – foreløbig frem til 26. oktober.

Ud over de nu fængslede sidder to danske Hells Angels-rockere bag tremmer på den spanske solkyst.

De er tilbageholdt og formelt set fængslet in absentia i Danmark. De blev tidligere på måneden fremstillet i grundlovsforhør bag dobbelt lukkede døre, hvorfor end ikke sigtelserne mod dem kan oplyses.

Dansk politi begærer de to HA'ere udleveret til strafforfølgning i Danmark.

Politiet har døbt sagen Operation Sixpence og mener, at der er blevet indsmuglet, besiddet og udvekslet store mængder kokain af mærkerne 'Paris' og 'Mercedes-Benz' foran blandt andet en Silvan, en Netto og et kulturhus forskellige steder i københavnsområdet.

Store mængder narko

De sigtede er alle omfattet af et navneforbud, der forhindrer pressen i at beskrive dem nærmere, men flere af dem er kendt fra store narkosager, og en af mændene har været tilknytet HA's støttegruppe AK81.

I forbindelse med tirsdagens anholdelser beslaglagde politiet en større mængde kokain og heroin samt et større pengebeløb.

Det er politiets Særlig Efterforskning Øst (SEØ), der har efterforsket sagen, som trækker tråde til en række andre tidligere sager, hvor der er beslaglagt cirka 20 millioner kroner, en større mængde kokain og skydevåben.

Her er seks personer idømt samlet 27 års fængsel, mens andre afventer dom.

- Vi befinder os i den absolut høje ende af skalaen for organiseret kriminalitet med nogle bagmænd, der – efter vores opfattelse – har adgang til kontakter og netværk, der er vidt forgrenet i Europa, udtalte vicepolitiinspektør Torben Henriksen fra SEØ i en pressemeddelelse efter anholdelserne.