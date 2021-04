12 personer sigtet: Samlet til piratfest i nedlagt kro

Lørdag aften blev 12 personer sigtet for at overtræde forsamlingsforbuddet i Augustenborg på Als.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Gruppen var samlet til en såkaldt piratfest i en nedlagt kro, oplyses det.

Vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi Ivan Gohr Jensen uddyber over for Ekstra Bladet:

- Både mænd og kvinder var samlet, og der er tale om en tidligere kro, som nu er privatejet, fortæller Ivan Gohr Jensen.

- Hvis den er privatejet, hvorfor kunne I så sigte personerne for at samles?

- Det skyldes, at vi fik et tip om, at man kunne blive inviteret til den her fest. Altså, at det var en åben fest.

Ifølge vagtchefen indløb anmeldelsen omkring klokken 22. Det gældende forsamlingsforbud tillader maksimum ti personer at samles.