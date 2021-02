12.000 sigtet i trafikken på en uge

Tusinder knaldet af politiet

Mere end 8400 af de cirka 12.000 overtrædelser var i kategorien trafikfarlige:



• Knap 7.200 blev sigtet for ikke at overholde hastighedsbegrænsningerne

• Lidt mindre end 650 anvendte håndholdt telekommunikationsudstyr

• Knap 100 blev sigtet for spirituskørsel

• Knap 230 blev sigtet for narkokørsel

• Lidt mindre en 130 blev sigtet for at køre frem for rødt lys

• Knap 330 blev sigtet for kørsel uden førerret

Kilde: Rigspolitiet