129 års fængsel for seksuelle overgreb på børn

En australier og hans kæreste har netop modtaget domme på henholdsvis 129 års og 126 års fængsel for at have misbrugt børn seksuelt

Myndighederne på Filippinerne har netop afsagt dom mod to personer i en omfattende sag om børnemishandling, hvor ofrene var helt ned til 18 måneder gamle.

Den ene af de to nu dømte er australieren Peter Gerard Scully, som allerede afsoner en livstidsdom for voldtægt og menneskehandel af piger. Han er blevet idømt 129 års fængsel. Den anden dømte er hans kæreste Lovely Margallo, hvis dom lyder på 126 års fængsel.

Det skriver The Guardian og AFP.

Dømt for 60 forhold

Scully og Margallo modtog dommene 3. november sammen med to andre, som også var tiltalt i sagen. De har fået domme på mere end ni års fængsel.

De fire er blevet dømt for 60 forhold, der blandt andet omfatter menneskehandel, børnemishandling, voldtægt og besiddelse af materiale, der viser seksuelt misbrug af børn.

- Jeg håber, at det sender et stærkt signal til alle, der forgriber sig på andre, alle menneskehandlere, om, at forbrydelser virkelig ikke kan betale sig, siger Merlynn Barola-Uy, der er regional anklager i byen Cagayan de Oro.

Flere eksperter, som The Guardian har talt med, melder om, at Filippinerne er et globalt centrum for seksuel udnyttelse af børn.

Det skyldes blandt andet fattigdom, men også at folk er godt forbundet i netværk på internettet.