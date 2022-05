13-årig forsvundet: Familie frygter kidnapning

13-årige Omra Khanwali er nu forsvundet på tredje døgn, og hendes familie er chokerede og forfærdede over, at pigen ikke har givet livstegn fra sig, siden hun forlod sit hjem fredag morgen.

Det fortæller hendes voksne bror til Ekstra Bladet uden for boligopgangen på Woltersgade i København, hvor den forsvundne pige bor med sin mor og søskende.

Familien er overbevist om, at hun ikke er væk af egen fri vilje.

- Vi ved, at nogen må have taget hende. Det er slet ikke hende at stikke af. Hvorfor skulle hun det? Vi er sikre på, at hun er blevet kidnappet, fortæller Omra Khanwalis bror.

Han forklarer, at den 13-årige forlod hjemmet lidt i 8 fredag morgen, som hun plejer, for at gå de omkring 100 meter op til Skolen På Amagerbro, hvor hun er elev.

Familien blev fredag eftermiddag urolige over, at hun ikke kom hjem, og de alarmerede derfor politiet.

Det viser sig, at hun aldrig nåede i skole den morgen, og herfra ender sporet indtil videre blindt.

Fra familiens hjem på Woltersgade på Amager kan man se skolen, hvor familien mener, at hun var på vej hen, da hun forsvandt fredag morgen. Foto: Emil Agerskov

Dybt ulykkelige

Broderen fortæller, at de er blevet rådet til ikke at stå frem i pressen på nuværende tidspunkt, og familien er derfor tilbageholdende med at oplyse detaljer om sagen, der kan skade efterforskningen.

De vil dog gerne give udtryk for, at de er dybt ulykkelige, og at de slet ikke kan forestille sig, at hun er stukket af fra hjemmet.

Han fortæller, at familien under normale omstændigheder har det godt, og det er helt usædvanligt, at Omra Khanwali ikke er til at få fat på.

Politiet har ikke givet mange detaljer om omstændighederne omkring den 13-åriges forsvinden, siden de efterlyste hende med navn og billede lørdag morgen.

Billedet er det eneste, der er frigivet af 13-årige Omra Khanwali. Politifoto

De oplyste ligesom familien i forbindelse med efterlysningen, at hun var forsvundet på strækningen mellem sit hjem og skole, der begge ligger på Amager, og at de har indhentet videomateriale for ruten.

Søndag morgen skrev Ritzau, at der ifølge politiet ikke kunne igangsættes en større eftersøgningsaktion, da de ikke har noget konkret sted at lede.

Efterforsker stadig bredt

Central efterforskningsleder Anders Lykkegaard siger til Ekstra Bladet søndag eftermiddag, at de stadig efterforsker bredt.

- Vi kigger fortsat i begge retninger. Både om hendes forsvinden skyldes, at hun har forladt hjemmet frivilligt, eller om hun er blevet udsat for en forbrydelse, siger han.

Hvis man har informationer om, hvor Omra Khanwali befinder sig, bedes man kontakte politiet på114.