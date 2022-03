13-årig kørte galt: Ni døde

En tragisk og usædvanlig ulykke i Texas kostede tirsdag ni mennesker livet, da to biler stødte frontalt sammen, og bilerne brød i brand. Størstedelen af de omkomne var unge universitetsstuderende.

En pickup krydsede ind i den modsatte vejbane på en tosporet motorvej i West Texas, USA, og her kørte den frontalt ind i en varevogn.

Torsdag skriver AP, at føreren af pickuppen var en blot 13-årig dreng. På passagersædet sad en voksen mand, og de afgik begge ved døden.

Det oplyser USA's Nationale Råd for Transportsikkerhed ifølge AP.

I varevognen, som pickuppen kørte ind i, sad seks universitetsstuderende og deres golftræner, og alle syv døde i sammenstødet.

Derudover blev to studerende kørt til hospitalet, begge i kritisk tilstand. Meldingen lyder dog nu, at begge er i bedring og uden for livsfare, skriver AP.

Efter ulykken brød begge biler i brand, og derfor har det været svært for efterforskere at vurdere, hvem der sad bag rattet i bilen, da uheldet skete, og hvad der lå forud for den voldsomme kollision. Men det er der altså nu kommet klarhed over.

I Texas skal man være 14 år for at begynde at tage teoriundervisning til kørekort, og man skal være 15 år for at modtage et såkaldt foreløbigt kørekort, der giver mulighed for at køre, når der er en instruktør eller voksen i bilen.