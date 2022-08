13-årig plyndrede luksushoteller i London

Drengestreger blev taget til et helt nyt niveau, da en 13-årig dreng onsdag erklærede sig skyldig i intet mindre end 11 tilfælde af tyveri i London.

Flere luksushoteller som The Millennium Hotel i Knightsbridge og Corinthian Hotel i Whitehall har haft besøg af den dengang 12-årige dreng. Han har endda plyndret BBC's tv-station.

Det skriver The Guardian.

Og som om det ikke var nok, stjal han også fra talrige butikker, hvor tyvekosterne blandt andet bestod af kontanter, kreditkort, kosmetik, en MacBook, telefoner og en scooter.

Sneg sig til adgang

Drengens 14-årige bror erklærede sig medskyldig i to af tyverierne, og i retten i London kom det frem, at de to stjal systemnøglen til et af hotellerne for derefter at plyndre værelserne.

- De sneg sig ind, skaffede systemnøglen og kiggede dernæst efter ting at stjæle på de forskellige værelser, lød det fra Kristin Heimark i retslokalet, der er anklager i sagen.

Og det er angiveligt en fremgangsmåde, de brugte flere gange. Tyverierne fandt sted mellem april 2021 og januar 2022.

I september modtager begge drenge deres strafudmålig. De er indtil da blevet løsladt på en betinget kaution.

