13-årig voldtaget og dræbt: Østrig rystet

En sag, hvor en 13-årig pige fik en overdosis narko, blev voldtaget og siden døde som følge af den kontante mængde Ecstasy, har rystet Østrig.

Tre unge afghanere er anholdt i sagen, mens en fjerde mistænkt er forsvundet og derfor er efterlyst internationalt.

Pigen, Leonie, døde natten til 26. juni i en lejlighed i Wien-bydelen Wiener Donaustadt. Efter overdosis og voldtægt blev hun fragtet til et nærliggende grønt område, hvor hun blev sat op ad et træ.

Derefter ringede man til alarmcentralen.

Anden forklaring

En af de sigtede i sagen, en 18-årig, boede i lejligheden, hvor overgrebet fandt sted. Ved retsmødet, hvor han blev fremstillet og efterfølgende fængslet, udtalte den 18-årige, at pigen selv var skyld i sin død.

Hun tog stoffer og var løbet væk hjemmefra, lød det fra 18-årige.

Foreløbigt holder politiet tæt på detaljer omkring sagens efterforskning, men gennem venner, bekendte og vidner har flere østrigske medier stykket forløbet frem til den 13-åriges død sammen.

Heute beskriver, at pigen, der var skoleelev, boede med sin familie i den mindre by Tulln, som ligger nordvest for Wien. Hun beskrives som en vild og grænsesøgende pige, der gerne drog til Wien, hvor hun hang ud ved Donaukanal, der er et af byens festområder.

Kendte mistænkte

I forvejen kendte hun den ene af de fire afghanere, en 16-årig. Den fatale aften fik hun en voksen ven til at køre sig til Wien en halv time før midnat. Ved Donaukanal mødte hun ifølge Heute tilsyneladende den af de nu sigtede afghanere, som hun kendte.

Sammen tog de hen til lejligheden, hvor den 18-årige boede. Her fik hun en overdosis ecstasy og blev voldtaget af mindst to af de fire tilstedeværende.

Efterfølgende slæbte man hende ned til det grønne område, hvor hun senere blev fundet.

Omkring kl. 07 blev der ringet til alarmcentralen. I mellemtiden var hun blevet spottet af en tilfældig forbipasserende, der forgæves forsøgte at give pigen førstehjælp.

Burde ikke være i Østrig

Tre af de fire mistænkte er straffet i forvejen, og to af dem burde ikke længere opholde sig i Østrig, fordi de havde fået afslag på asyl.

Sagen har på flere måder fået sindene i kog. Det fik redaktionen på tabloidmediet OE24 at mærke, da en gruppe på godt tyve vrede feminister forsøgte at storme redaktionen 8. juli.

Kvinderne kom fra en gruppe, der kalder sig WEFA - Wiener Einsatzgruppe Feministische Alarmabteilung. Ved episoden beskyldte feministerne OE24 for sexisme og racisme i deres dækning af sagen.

De vrede feminister mener, det er forkert, at der sættes nationalitet på de anholdte. De mener, at fokus i stedet burde være på vold imod kvinder generelt.

Se de vrede feministers egen video fra aktionen her: