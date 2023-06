Krimi ... 16. jun. 2023 kl. 18:16 Gem artikel Gemt artikel

13-årige Yousef stoppede Field's-skyderi: - Jo, jeg er ægte!

Den modige teenager, der fik Field's-skytten til at stoppe og forlade centeret, fortæller om at stå ansigt til ansigt med skytten og sin lettelse over at have gjort en forskel under det uhyggelige masseskyderi