13 års fængsel for at dræbe Eddie

Medtiltalt blev frikendt for drab, men fik ti måneders fængsel for usømmelig omgang med lig

Det blev en gentagelse af byrettens afgørelse, da nævningetinget i Vestre Landsret torsdag middag afsagde dommen over den 54-årige svenske Bengt Johan Reistad og hans 47-årige meddtiltalte.

Bengt Johan Reistad blev allerede onsdag kendt skyldig i drabet på Eddie Karl-Johan Christensen på en landejendom nord for Frederikshavn, mens hans medtiltalte blev frikendt. Begge blev kendt skyldige i usømmelig omgang med lig ved at have brændt Eddie Karl-Johan Christensen på et bålsted og skovlet resterne op i to olietønder.

Bengt Johan Reistad er idømt 13 års fængsel, mens den 47-årige har fået ti måneders fængsel for usømmelig omgang med lig. Det skriver nordjyske.dk.

Den 47-åriges forsvarer Jens Christian Christensen fortalte i går, at han skal i gang med at søge erstatning på sin klients vegne. Han har siddet varetægtsfængslet i 18 måneder, hvilket overstiger dommen.

Her ses den nu 47-årige, da han forlod Retten i Hjørring med sin hustru og søn efter sin frifindelse i byretten. Foto: René Schütze

Forsvareren fortalte onsdag til Ekstra Bladet, at hans klient var 'særdeles emotionelt berørt' over frifindelsen for drab.

- Jeg sagde til ham, at du skal ringe til (hustruen, red.). Og da han hørte hendes stemme, så græd han så meget, at jeg måtte overtage røret og fortælle, at han var blevet frikendt, fortalte advokaten.

Drabet skete her på landejendommen i Elling nord for Frederikshavn. Foto: René Schütze

Drabssagen, der rummer mange mystiske detaljer, har ikke afdækket et klart motiv til drabet.

Efter frifindelsen i byretten satte den nu 47-årige og hans hustru ord på, hvordan det havde været, at de pludselig blev involveret i en drabssag.

Sagen var foruden drabets brutale omstændigheder speciel, fordi Eddie Karl-Johan Christensen tidligere har været tæt på at dø og blive brændt af.