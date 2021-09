13 anholdt i stor politiaktion

12 mænd og en kvinde er tirsdag blevet anholdt i en større politiaktion rettet mod en stribe adresser primært i København.

Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse.

De anholdte havde ifølge politiet relation til organiseret smugling af narkotika.

Aktionen blev foretaget af Særlig Efterforskning Øst (SEØ) og fandt sted omkring klokken 10 tirsdag formiddag, hvor der blev slået til mod 20 adresser i København, en enkelt i Nordsjælland og en på Københavns vestegn.

De anholdte er i alderen 20 til 56 år, oplyser politiet.

To anholdt i Spanien

Anholdelserne sker på baggrund af længere efterforskning, og de trækker ifølge politiet tråde til andre tidligere sager, som SEØ har efterforsket, hvor der blandt andet er blevet beslaglagt cirka 20 millioner kroner.

I koordination med dagens aktion har spansk politi anholdt to mænd på 34 og 38 år på den spanske sydkyst. De to mænd er danske statsborgere og relateret til rocker-grupperinger. De er i forvejen fængslet in absentia i Danmark og begæres udleveret til Danmark.

I forbindelse med dagens aktion er der blevet beslaglagt en større mængde kokain og heroin og et større kontantbeløb, oplyser politiet.

- Efterforskningen har været omfattende og minutiøs og er gennemført i et meget velorganiseret kriminelt miljø, hvor man har distribueret store mængder kokain ud på det danske marked. Analyser af de tidligere efterforskninger og et tæt samarbejde med Europol har tegnet billedet af denne sag og organisationen bag, siger vicepolitiinspektør Torben Henriksen fra SEØ i pressemeddelelsen.

'Høje ende af skalaen'

Han fortæller, at 'vi befinder os i den absolut høje ende af skalaen for organiseret kriminalitet', og at der er tale om nogle bagmænd, der efter politiets opfattelse har adgang til kontakter og netværk rundt omkring i Europa.

Politiet oplyser, at de ikke kan udelukke, at der vil blive anholdt yderligere personer i sagen.

De anholdte fra dagens aktion vente at blive fremstillet i grundlovsforhør onsdag.