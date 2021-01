13 børn krænket af serieblotter

Politiet mener, at en 38-årig krænker har huseret i Københavns-området i ti år. Nu skal han endelig for retten

13 piger i alderen fem til ni år har været ofre for en seriekrænker, der har blottet sig og onaneret foran pigerne på gaderne i København og på Vestegnen.

Krænkelserne har, ifølge politiet, stået på gennem ti år, og flere anmeldelser var henlagt som uopklarede, indtil en 38-årig mand blev anholdt i juni sidste år, da han havde blottet sig for to syv-årige piger.

Efterforskningen har nu ført til, at den 38-årige er tiltalt for otte forhold med 13 forurettede børn fra 2010 til 2020.

Han stilles for Retten i Glostrup fredag. Han har tidligere erkendt nogle forhold, mens han benægter andre, fordi han ikke kan huske dem. Retssagen kører derfor som en domsmandssag, hvor den 38-årige nægter sig skyldig.

Den 38-årige har aldrig fysisk taget fat i børnene. Der er alene tale om blufærdighedskrænkelser, og han har ikke siddet varetægtsfængslet, fordi han ikke har kunnet modvirke efterforskningen.

Fældet af dna-spor

I et tilfælde har han dog, ifølge tiltalen, sagt til en otteårig pige 'Vil du smage', da han blottede sit lem for hende i Hvidovre.

Beviserne bygger især på dna-spor, som er fundet flere steder, hvor han har haft sædafgang, og på signalement og fremgangsmåde.

Serien af krænkelser begyndte, ifølge tiltalen, 10. marts 2010, hvor han i krydset Lynholmvej og Bulbjergvej i Vanløse krænkede to femårige piger, fordi han blottede sit lem og onanerede til udløsning.

Politiet har også fundet andre sager fra 2010, 2011, 2016, 2019 og 2020, som den 38-årige nu er tiltalt for.

Sagerne har været anmeldt af børnenes forældre. Men først efter den sidste episode 19. juni sidste år kl. 16.10 på Fagerstedvej i Hvidovre, hvor han blottede sig for to syvårige piger, lykkedes det for politiet at koble den 38-årige til de andre uopklarede krænkelser.