13 personer skudt i supermarked

En gerningsmand har skudt 13 personer i et supermarked i Collierville i Tennessee cirka 50 kilometer øst for Memphis.

Én af de ramte er død.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Ifølge lokalt politi blev gerningsmanden også fundet død. Det menes, at han har skudt sig selv efter masseskyderiet.

Flere af de sårede er i kritisk tilstand.

- Aldrig set noget lignende

Skyderiet foregik i en Kroger, der er et amerikansk supermarked. Gerningsmanden blev fundet, da et SWAT-hold gik alle supermarkedets gange igennem én efter én for at finde sårede, som kunne bringes i sikkerhed.

Gerningsmandens identitet er ikke offentliggjort endnu.

Politiinspektøren i Collierville, Dale Lane, fortalte på et pressemøde, at det var en forfærdelig dag for den lokale politiafdeling.

- Jeg har været en del af det her i 34 år, og jeg har aldrig set noget lignende, sagde han.

516 masseskyderier

USA er efterhånden kendt for deres problemer med masseskyderier.

I 2021 har der ifølge Gun Violence Archive allerede været 516 af dem. Heraf har 21 været massemord, hvor fire eller flere er blevet dræbt.

De seneste år har der været en stigende tendens i antallet af dræbte af skydevåben i landet, og i 2020 var det tal hele 19.411 mod 15.448 året før.