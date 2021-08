1337 dna-testet i Emilie Meng-sag

I efterforskningen af drabet på Emilie Meng har politiet indhentet DNA fra 1337 personer. Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i et svar vedrørende drabsefterforskningen sendt til Folketingets Retsudvalg fra justitsminister Nick Hækkerup (S).

17-årige Emilie Meng blev fundet dræbt i 2016 efter at have være forsvundet i et halvt år.

Teenageren forsvandt efter en bytur, da hun ville gå alene hjem fra Korsør Station ved 04-tiden den 10. juli 2016.

Hun blev fundet af en hundelufter juleaften samme år i en sø ved Regnemarks Bakke nær Borup.

Af politiets oplysningerne om sagen fremgår også, at Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi samarbejder med Rigspolitiet og forsøger at udvikle nye kriminaltekniske muligheder. I den forbindelse er man 'i kontakt med både inden- og udenlandske specialister, ligesom politikredsen løbende inddrager eksisterende ekspertviden fra ind- og udland til brug for efterforskningen'.

Mange henvendelser fra folk

Ifølge politikredsen er der indløbet cirka 3000 henvendelser fra befolkningen.

'Der foretages opfølgning på henvendelserne efter en nærmere vurdering af henvendelsernes karakter og i forbindelse med identificering af personer eller temaer i den igangværende efterforskning i øvrigt. Sideløbende med henvendelserne i sagen arbejdes der fortsat ud fra temaer relateret til bl.a. de kriminaltekniske undersøgelser og yderligere tekniske muligheder i efterforskningen', lyder det blandt andet.

Det er retsordfører Peter Skaarup (DF), der har bedt justitsministeren om en status på opklaringsarbejdet af drabssagen.

Politiet har ikke offentligt oplyst nærmere om mulige dna-spor i drabssagen. Ekstra Bladet har tidligere spurgt politinspektøren på Sydsjælland til det efter det kom frem, at politiet havde bedt om dna fra en række mænd i et særligt område på Midtsjælland, hvor teenagepigens lig blev fundet.

Emilie-sagen: Politiet indsamler dna

Drabsefterforskningen har blandt andet været vanskeliggjort af, at pigens lig først blev lokaliseret et halvt år, efter at forbrydelsen var sket.

Vigtigt spor: Mand ved bil

Et spor, som har været stærkt omtalt i sagen. var en oplysning fra et vidne.

Vidnet havde den sommermorgen, Emilie Meng forsvandt, set en mand stå ved en lys bil, der havde bagklappen åben. Det var i området ved søen, hvor teenageren siden blev fundet død 60 kilometer væk fra Korsør.

Manden så ud til at løfte noget ungt ud fra bilen.

Vidnet havde ikke koblet iagttagelsen til Emilie Meng-sagen, før en video-rekonstruktion af en lys bils kørsel ved Korsør Station den sommermorgen, Emilie Meng forsvandt, blev frigivet af politiet.

Vidnet kan meget vel have set Emilie Mengs morder.

