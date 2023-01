135 mistænkte muldyr er anholdt i sag om svindel mod ældre

Der er anholdt 135 personer i torsdagens kæmpe aktion, der handler om hvidvask af penge, der stammer fra svindel af ældre.

Det oplyser ledende politiinspektør Torben Svarrer fra National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) på et pressemøde torsdag eftermiddag.

Dagens aktion centrerer sig om såkaldte muldyr. Det er personer, der stiller deres konto til rådighed for hvidvask af penge. De betragtes altså ikke som bagmændene.

- Der er anholdt 135 personer. Vi har mistanke om, at der er cirka 200 personer, der skal sigtes for det her.

- Vi har haft mere end 600 politifolk i aktion på tværs af hele Danmark, siger Torben Svarrer.

Flere løslades igen, mens nogle vil blive stillet for en dommer med henblik på varetægtsfængsling. Blandt andet fremstilles en 23-årig mand torsdag middag i grundlovsforhør ved Retten i Glostrup.

Han er sigtet for hvidvask af særlig grov karakter. Det skal være sket, ved at han tre gange har stillet sin bankkonto til rådighed for beløb, der blev franarret andre personer.

I alle tre forhold skal medgerningsmænd have ringet til personer, udgivet sig for at være fra politiet og fortalt dem, at deres bankkonto enten var ved at blive hacket, eller at der var optaget lån i deres navne.

Torben Svarrer forklarer, at det primært er ældre, som svindlerne er gået efter.

- Det er en afstumpet form for kriminalitet, siger han.

Han tilføjer, at der er tale om minimum 400 forhold, hvor ofrene har mistet hele deres formue.

- I 2022 har vi set en stigning i de bedrageriforhold, vi kalder kontaktbedragerier. Det er der, hvor typisk ældre mennesker ringes op af nogle, der virker ekstremt velforberedte og venlige, siger Torben Svarrer.

De lokker ofrene til at give oplysninger, så de kan overføre ofrenes penge til andre konti. Svindlerne overfører imidlertid ikke pengene til sig selv, men til de såkaldte muldyr for at skjule sporene.

- Det er rigtigt organiseret det her. De her muldyr er ofte nogle, som er lidt naive. Andre er fuldt vidende om det, de gør, siger Torben Svarrer.

Der blev i 2022 svindlet for minimum 32 millioner kroner på denne måde.

Det er politiets Nationale enhed for Særlig Kriminalitet (NSK), der koordinerer aktionen, som sker i samarbejde med landets politikredse.

Den har været landsdækkende, og Torben Svarrer nævner, at der eksempelvis også er en anholdt på Bornholm.

Nu skal politiet have fat i de personer, som har stået for selve bedragerierne og står bag det.

- Noget af det peger i retning af bandestruktur. Andre er bare dygtige svindlere. Det viser sig også, at der er drejebøger, som man kan købe på internettet, om hvordan du svindler danske ældre borgere, siger Torben Svarrer.