Peter Møller Just dræbte sin kone med et skud i ryggen. Tirsdag faldt dommen

RETTEN I HORSENS (Ekstra Bladet): – Det, han har gjort, er så ødelæggende. Det er horribelt, at han slipper så billigt.

Reaktionen var klar og nærmest vantro fra Elin Frank Justs ældste søn, efter at han i går overværede sin egen far blive idømt 14 års fængsel for at dræbe moderen.