14-årig anholdt for skuddrab på tre teenagere i Texas

En 14-årig er blevet anholdt i den amerikanske by Garland i delstaten Texas efter en skudepisode ved en tankstation i juleweekenden.

Her mistede tre teenagere livet, mens en fjerde person blev såret.

Det fortæller byens politichef, Jeff Bryan, ifølge nyhedsbureauet AP mandag lokal tid.

Det er uklart, hvad motivet bag skyderiet er. Skuddene menes at være afgivet med en pistol.

Politiet har frigivet videoer fra gerningsstedet, hvor man kan se en dreng eller en mand i bar overkrop sidde på hug, mens han bevæger sig mod tankstationens butik.

Han ses åbne døren, hvorefter han skyder ind i butikken fra døråbningen.

Den 14-årige, der blev anholdt for skyderiet, forlod gerningsstedet i en bil, der blev kørt af en anden person. Politiet ved ikke, hvem føreren af bilen er, og vedkommende er derfor efterlyst.

To af ofrene, der døde, var 16-årige drenge, der var ankommet til tankstationen sammen. Det tredje offer var en 14-årig, der var i gang med at bestille mad på tankstationen.

Den sårede person er 15 år og arbejder i tankstationens køkken. Han er mandag fortsat indlagt på hospitalet.

Jeff Bryan siger, at politiet anholdt den 14-årige mandag morgen lokal tid.

- Jeg har selv børn i den alder, og det er svært at forstå, at det skete dagen efter juledag, hvor de fleste slapper af og nyder ferien.

- Nu forsøger vi at støtte og hjælpe ofrenes familier igennem dette. Det er svært at sætte ord på, men vi forsøger at passe vores arbejde, siger politichefen ifølge AP.

Skyderiet blev anmeldt søndag aften lokal tid.