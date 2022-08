14-årig dreng tilbageholdt for række af gaderøverier

Det var en ganske ung formodet gerningsmand, der onsdag blev tilbageholdt på en adresse i Hjørring i forbindelse med en række gaderøverier, der har fundet sted i København den seneste tid.

Den tilbageholdte, som politiet mener, har ført an i røverierne, er nemlig kun 14 år gammel.

Fordi der er tale om en mindreårig, vil sagen, der involverer fem forhold af røveri, tre forhold om vidnetrusler og to forhold om ulovlig våbenbesiddelse, overgå til Ungdomskriminalitetsnævnet.

Politiet kan ikke oplyse, om den 14-årige erkender røverierne.

Uhyggelig tendens

Politiet bekræfter over for Ekstra Bladet, at de grove gaderøverier har stået på over en periode på en lille måned.

En uhyggelig tendens, ikke alene på grund af røveriernes alvorlighed, men også fordi de udføres af - og primært udføres mod - ganske unge mennesker.

Sidste uge blev tre drenge på henholdsvis 13 og 14 år, der skulle have haft en hyggelig eftermiddag i Illum i København, antastet af en gruppe unge drenge og truet til at udlevere deres værdigenstande.

- Det er grove overfald, som vi mistænker den 14-årige dreng for at have ført an i. I flere tilfælde er der anvendt kniv, så det er alvorlige sager, vi taler om. Samtidig er flere af de forurettede blevet truet med vold, hvis de anmeldte sagen til politiet, så vi har en formodning om, at der kan være flere sager, som vi endnu ikke har hørt om, siger vicepolitiinspektør Lars Feldt-Rasmussen fra Københavns Politi.

Efterforskningen er fortsat i gang, da der er flere medgerningsmænd, som politiet også skal have fat på.

Skulle der være forurettede, som ikke har kontaktet politiet, opfordres de derfor til at gøre det på tlf. 1-1-4.