Politiet bad søndag offentligheden om hjælp til at finde en 14-årig pige.

Det fremgik af et tweet fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Pigen gik fra sin bopæl 14.30 søndag, og familien var nervøs for hendes tilstand.

Søndag kort før klokken 22 oplyser Midt- og Vestjyllands Politi, at den 14-årige pige er fundet i god behold i København, og at familien er på vej for at hente hende.