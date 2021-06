14-årig i kritisk tilstand: Ramt af bil

En 14-årig dreng er i kritisk tilstand, efter han fredag morgen blev ramt af en bil på Rute 43 Fåborgvej ved Sallinge.

Det oplyser Fyns Politi til TV2 Fyn.

- Det er en 14-årig dreng, som løber ud efter en bus, og så får han ikke set sig til begge sider, siger vagtchef Milan Holck Nielsen til mediet.

Ulykken skete klokken 7.15, og siden har politi og redning været til stede på stedet, hvor en bilinspektør også skal undersøge ulykkesstedet.

Politiet vurderer, at drengen er blevet ramt med omkring 60 kilometer i timen, og at bilisten formentlig ikke har haft nogen chance for at nå at reagere.

