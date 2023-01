14-årig pige dræber 11-årig dreng ved en fejl

En teenagepige fra Texas er sigtet for drab, efter at hun ved en fejl kom til at skyde og dræbe en 11-årig dreng. Kuglen var tiltænkt drengens storesøster

Et skænderi mellem to teenagepiger endte med at koste en blot 11-årig dreng livet i det sydlige Dallas i den amerikanske delstat Texas.

Undervejs i skænderiet hentede en af de to piger en pistol og affyrede et skud. Kuglen var tiltænkt den anden pige, men ramte i stedet pigens lillebror.

Det oplyser politiet i Dallas ifølge tv-stationen CNN.

Hastet på hospitalet

Politiet blev alarmeret søndag eftermiddag lokal tid. Meldingen lød på, at to piger var kommet op at skændes på en parkeringsplads foran et lejlighedskompleks.

'En mindreårig fandt en pistol frem og skød mod pigen, som hun skændtes med. I stedet ramte hun en dreng, der stod i nærheden', oplyser det lokale politi.

Drengen blev hastet på hospitalet, hvor han døde af sine kvæstelser.

Overfor CBS News fortæller Vashunte Settles, at ofret er hendes søn, og at han døde for øjnene af hende.

- At være vidne til det er noget, jeg aldrig kommer til at glemme. Han var så uskyldig og fortjente det ikke, siger hun til tv-stationen.

Ifølge moren var det hendes 14-årige datter, som den jævnaldrende pige forsøgte at ramme.

Flygtede fra stedet

Pigen, der affyrede det dræbende skud, flygtede fra stedet, men blev fundet og anholdt kort tid efter. Hun befinder sig nu i et ungdomsfængsel, indtil myndighederne beslutter, hvad der skal ske.

Det er uvist, hvordan det lykkedes pigen at skaffe mordvåbenet. Texas, hvor drabet fandt sted, er dog kendt for at have en af USA's mindst restriktive våbenlove.

