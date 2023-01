14-årig pige krænket: Efterlyser vigtigt vidne

Midt- og Vestsjællands Politi efterlyser et vigtigt vidne i en sag om en 14-årig pige, der blev krænket på et toilet på Burger King tilbage i november

Et kvindeligt vidne er centralt i en sag fra november, hvor en 14-årig pige blev krænket på et toilet på Burger King på Køgevej i Roskilde.

Kvinden var nemlig til stede ved toiletterne på gerningstidspunktet og rettede henvendelse til personalet, da hun kunne høre, at der foregik noget derude. Men det er ikke efterfølgende lykkedes politiet at identificere kvinden.

Derfor beder de nu offentligheden om hjælp. Det skriver politikredsen i en pressemeddelelse.

Politikredsen har således fået tilladelse af retten til at offentliggøre overvågningsbilleder af kvinden, som kan ligge inde med vigtige oplysninger i sagen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Politiet opfordrer kvinden eller personer, der kan genkende hende, til at kontakte dem. Politifoto

Kan komme fra hvilket som helst sted i landet

Anmeldelsen om episoden indløb 10. november, da den 14-årige piges mor kontaktede politiet og fortalte, at hendes datter var blevet krænket af en ung mand, som datteren kendte.

Hændelsen fandt sted omkring klokken 11.45 samme dag.

Den efterlyste kvinde kan komme fra hvilken som helst del af landet, eftersom den pågældende Burger King-kæde ligger ud til motorvejen. Derfor er det sandsynligt, at kvinden blot er holdt ind for at låne toilettet, skriver politikredsen i pressemeddelelsen.

Politiet opfordrer det kvindelige vidne eller personer, som kan give oplysninger om hende, til at ringe til Midt- og Vestsjællands Politi direkte på 4635 1448 eller på 114.