14-årig ræser gennem byområde

Det gik ikke stille for sig, da en 14-årig dreng var alene hjemme fredag aften.

Han besluttede sig nemlig for at sætte sig bag rattet i familiens Fiat Punto for at køre sig en tur gennem Bredgade i Videbæk, skriver Dagbladet Ringkøbing Skjern.

Drengen nåede en tur gennem byen og hjem igen. Men fornøjelsen blev kort, da det bankede på døren kort efter. Her stod politiet klar til at tale med drengen.

Skarp borger

For mens den 14-årige fik sig en tur i familiens Fiat, havde hans kørsel fået opmærksomhed. Han kom kørende med 100 kilometer i timen i Bredgade, hvilket en borger havde observeret.

Borgeren fik noteret sig registreringsnummer på bilen og et godt signalement af føreren og anmeldte episoden til politiet klokken 20.49.

De gode beskrivelser hjalp politiet godt på vej, og det var derfor lige til at finde frem til drengen.

Da drengen åbnede døren, kunne politiet konstatere, at registreringsnummer og signalement passede.

Drengens mor blev underrettet, og han blev derefter kørt ud til sin bedstemor.

Moren kan nu se frem til en samtale med politiet, og kommunen vil blive underrettet, da drengen er under den kriminelle lavalder.