14-årig voldtaget: To stadig på fri fod

To mistænkte er fortsat på fri fod i en sag, hvor en kun 14-årig pige i følge politiets foreløbige opfattelse blev udsat for en gruppevoldtægt af tre mænd, skriver sn.dk.

Til lokalmediet oplyser Charlotte Tornquist, kommunikationsrådgiver ved Midt- og Vestsjællands Politi, at de to mænd endnu ikke er anholdt.

Mandag blev en 22-årig mand fremstillet i sagen. Via arabisk tolk blev den 22-årige gjort bekendt med sigtelsen.

Ved retsmødet nægtede manden sig skyldig, men erkender de faktiske omstændigheder.

Af sigtelsen fremgår det, at den 14-årige pige blev voldtaget på en adresse i Store Heddinge på Møn efter sigtede sammen med de foreløbigt to ukendte medgerningsmænd omkring kl. 19 tvang den 14-årige pige ind i en bil. hvorefter de kørte hende til adressen i Store Heddinge.

Her tvang mændene ifølge sigtelsen pigen til at drikke alkohol og til at tage tøjet af. Efterfølgende tvang de pigen til at give dem oralsex.

Det fremgår af retsbogen fra grundlovsforhøret, som Ekstra Bladet har søgt aktindsigt i.

Ved mandagens retsmøde fik manden opretholdt sin anholdelse i tre gange 24 timer.

Den 22-årige blev anholdt ved større politiaktion i Algade, Store Heddinge, sent søndag aften, skriver Stevnsbladet.