14-årige piger voldtaget: Otte års fængsel

To mænd er mandag blevet kendt skyldige i en sag om voldtægter af flere piger i Odense.

Den 33-årige Walter Jørgensen er blevet idømt otte års fængsel, mens en 19-årig mand må vente på sin straf, da der afventes en mentalundersøgelse af ham.

Det skriver Fyens Stiftstidende.

Flere af pigerne var under den seksuelle lavalder.

Ifølge avisen er den 19-årige kendt skyldig i fire voldtægter, hvoraf to af dem var mod en 14-årig pige. Walter Jørgensen er kendt skyldig i seks voldtægter, hvoraf tre var mod to 14-årige piger.

Flere af voldtægterne begik de to mænd i fællesskab.

Pigerne har ifølge fyens.dk forklaret, at de ikke mindst via Snapchat blev lokket til lejligheden, hvor drukspillet 'sandhed eller konsekvens' ofte endte i soveværelset, hvor de blev voldtaget.

Begge mænd har under sagen nægtet voldtægter. Ifølge avisen har de sagt, at de ikke vidste, at nogle af pigerne var under 15 år, og at der ikke foregik noget mod deres vilje.

Foruden fængsel skal Walter Jørgensen betale erstatninger på samlet set 665.000 kroner til syv piger.

Den 19-årige, som skal vente på at få sin straf, kræves udvist af Danmark for bestandig. Ifølge fyens.dk er han fra Nigeria, mens Walter Jørgensen er dansker.