14 børn blandt ofre for masseskyderi til havefest

En havefest i den amerikanske by Baltimore udviklede sig voldsomt, da der søndag blev åbnet ild mod flere af gæsterne.

To personer blev dræbt og 28 såret.

Blandt de sårede er mindst 14 børn, oplyste politiet på et pressemøde natten til mandag dansk tid. De øvrige ofre er mellem 13 og 32 år.

En kvinde på 18 år blev fundet dræbt på stedet, da politiet nåede frem. En jævnaldrende mand blev hastet på hospitalet med livstruende kvæstelser, men er senere blevet erklæret død.

Jagter gerningsmænd

Øjenvidner har fortalt, at flere hundrede mennesker var samlet for at deltage i en såkaldt blokfest for beboere i lejlighedskomplekser i området Brooklyn Homes.

Ifølge politikommissær Richard Worley er der 'uden tvivl' flere gerningsmænd, men ingen er endnu anholdt i sagen. Det oplyser han ifølge avisen New York Times.

Over hele USA samles familier, venner og naboer disse dage for at feste og fejre landets uafhængighedsdag 4. juli. Det var i den forbindelse, at festen var arrangeret.

Byens borgmester, Brandon Scott, opfordrer alle, der kan have informationer om 'kujonerne', til at komme frem:

- Jeg håber, at de ansvarlige hører mig lige nu. Vi vil ikke stoppe, før vi finder jer - og vi vil finde jer. Indtil da håber jeg, at I for hvert åndedrag, I tager, vil tænke på de liv, I har taget, tordnede han fra gerningsstedet sent søndag aften.

Baltimore er den største by i delstaten Maryland og har cirka 576.000 indbyggere. Alene i år har politiet i byen registreret op mod 130 drab og 300 skyderiet.