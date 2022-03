14 danske politifolk rejste til Ghana i sag om pirat

I vinter rejste i alt 14 politifolk fra Danmark til Ghana i forbindelse med, at en formodet pirat var blevet sigtet for drabsforsøg på danske styrker.

Det fremgår af et svar fra Justitsministeriet til Folketingets retsudvalg. Her har Dansk Folkepartis Peter Skaarup stillet spørgsmål om udgifterne til piratsagen.

På skift tog politifolkene til Ghana, hvor en 39-årig nigeriansk statsborger blev behandlet på et sygehus.

Han var blevet såret under en ildkamp 24. november i Guineabugten mellem danske styrker fra fregatten 'Esbern Snare' og en gruppe formodede pirater.

Fire blev dræbt af danskerne, mens en femte faldt overbord og menes druknet. I alt fire blev taget til fange, heriblandt den sårede.

De tre andre blev senere løsladt på en lille gummibåd ud for Nigerdeltaet, da justitsminister Nick Hækkerup (S) i Danmark havde besluttet at frafalde en tiltale mod dem.

Men den fjerde overlevende og sårede mand skal derimod retsforfølges i Danmark. 6. januar blev han fløjet hertil.

Foreløbig har en dommer besluttet at holde ham varetægtsfængslet frem til 15. marts. Sigtelsen handler om drabsforsøg. Han nægter sig skyldig.

Svaret til retsudvalget viser, at betjentene havde en såkaldt observatøropgave i forbindelse med mandens ophold på hospitalet i Ghana.

Andre politifolk har brugt i alt 1400 arbejdstimer på at efterforske sagen. Også en stribe anklagere hos Rigsadvokaten, Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet og National enhed for Særlig Kriminalitet har været i sving. I alt er det løbet op i cirka 700 timer for juristerne.

Udgifterne hos politi og anklagemyndighed er på cirka 4,2 millioner kroner i tiden fra ildkampen og frem til 26. januar, fremgår det af svaret.

Det kostede også, at Forsvarets Veterancenter sendte to psykologer til fregatten efter den blodige kamp.

At Danmark besluttede at sende 'Esbern Snare' til havet ud for Vestafrika for at bekæmpe pirater har givet meromkostninger på cirka 72 millioner kroner, fremgår det.

Det skete, uden at Danmark på forhånd havde indgået aftaler med lande i regionen om eventuel strafforfølgning.