14.000 sagsøger oliegigant for forurening

Omkring 14.000 personer i Nigeria går sammen om at sagsøge oliemastodonten Shell for massiv forurening

Olieselskabet Shell bliver hevet i retten af 13.652 nigerianere.

De hævder, at selskabet har ansvaret for den massive vandforurening og forringede levestandard i områderne Ogale og Bille i Nigeria. Områder, som er kendt for deres landbrug og fiskeri.

De omkring 14.000 personer fra byerne har taget sagen til højesteretten i London, skriver The Guardian.

Vil forlade landet

Ønsket fra de mange sagsøgere er derfor, at Shell tager ansvaret på sig, renser de forurenede områder og kompenserer for svig og smerte over at have smadret muligheden for at fiske og dyrke afgrøder.

- Denne sag stiller vigtige spørgsmål om olie- og gasselskabers ansvar.

- Det lader til, at Shell vil forlade Nigerdeltaet (delstat i det sydlige del af Nigeria, red.) uden nogle lovmæssige forpligtelser i forbindelse med miljømæssige ødelæggelser, som skyldes olieudslip fra selskabets infrastruktur igennem mange årtier, siger Daniel Leader, som er repræsentant for sagsøgerne og partner ved Leigh Day, til The Guardian.

Sagen ser dagens lys, da oliegiganten har planer om at trække sig ud af landet efter 86 års virke, som har været særdeles gunstig for selskabets økonomiske vækst.

Intet ansvar

Shell er dog ikke ligefrem villige til at tage ansvaret på sig.

Selskabet mener ikke, at de 14.000 personer har noget at hente i sagen.

- Udslip relateret til Bille- og Ogale er forårsaget af ulovlig tredjepartsindblanding.

- Det vil sige rørledningssabotage og flere former for olietyverier. Ulovlig raffinering af stjålet råolie sker også i områderne i stor stil og er en væsentlig kilde til olieforurening, siger en talsmand fra oliegiganten til The Guardian.

Shell oplyser videre, at selskabet allerede har ryddet op i områderne sammen med landets myndigheder og blandt andet derfor ikke ser, at retssagen vil løse udfordringerne i områderne.

I 2016 viste kong Okpap af nigeriske Ogale et billede af området. Billedet blev taget i forbindelse med et søgsmål mod Shell på daværende tidspunkt. Arkivfoto: Frank Augstein, Ritzau Scanpix

Ikke første gang

Befolkninge i Ogale og Bille har førhen sagsøgt Shell for samme problematik, skriver flere udenlandske medier herunder CNBC og CNN.

I en kendelse fra 2021 blev Shells datterselskab Shell Nigeria holdt ansvarlige for olieudslippet og dømt til at betale erstatning til bønderne.

- Nigerdeltaet er en kirkegård for de levende, og vi ved ikke, hvor stor skaden er, før vi undersøger hele området, lød det dengang fra aktivisten Saatah Nubari til CNN.

Men nu skal Shell altså for retten endnu en gang.

