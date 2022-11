140 stjålne skolecomputere fundet i lufthavn

Tre udenlandske statsborgere blev søndag fældet for hæleri i Københavns Lufthavns sikkerhedskontrol i forsøget på at smugle stjålne computere med ud af landet

'Nøgler, bælte, væske i en enliters-pose og elektronisk udstyr skal op af tasken.'

Du kender det, det vante kaos, hver gang du skal igennem sikkerhedskontrollen i lufthavnen.

Der opstår altid en form for intern panik i køen til sikkerhedstjekket. Men som regel har du intet at frygte i sidste ende, for du har intet at skjule.

Men det havde to svenske og én jordansk statsborger, da de søndag forsøgte at flyve ud af Københavns Lufthavn. Deres bagage var fyldt med et mistænksomt antal computere, og derfor blev de tre mænd hevet til side for at forklare sig ud af, hvorfor der var en stor mængde bærbare pc'er i deres bagage.

- Vi bliver kontaktet af bagagekontrollørerne i Københavns Lufthavn, der har skannet ni stykker bagage.

- Vi fik konstateret, at kufferterne indeholdt 140 bærbare computere, hvor størstedelen stammer fra en skole på Sjælland.

- I bagagen blev også fundet flere mobiltelefoner og højttalere, der formodentlig også er stjålet, oplyser Københavns Politi til Ekstra Bladet.

Mændene blev anholdt, sigtet og efterfølgende varetægtsfængslet i 13 dage for hæleri. Sagen kommer højst sandsynligt til at køre for lukkede døre.