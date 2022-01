15-årig dømt for seksuelt overgreb mod 12-årig

En 15-årig dreng blev tirsdag ved Retten i Odense fundet skyldig i forsøg på at begå voldtægt ved samleje samt andet seksuelt forhold end samleje mod en 12-årig pige.

Det oplyser Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Overfaldet skete i april 2021. Her blev den 12-årige pige overfaldet af den 15-årige på et stisystem i Fraugde, efter pigen var steget af bussen på vej hjem fra skolen.

Pigen blev trukket ind bag nogle buske, hvor overgrebet fandt sted. Gerningsmanden forklarede i retten, at han var blevet inspireret til overfaldet ved at se overfaldsporno på internettet.

Fyns Politi oplyser desuden, at den 15-årige dreng blev idømt en dom, hvor han skal være under tilsyn af kommunen. således at tilsynsmyndigheden kan træffe bestemmelse om anbringelse i institution for personer med vidtgående psykiske handicap.

Han skal desuden efterkomme tilsynsmyndighedens bestemmelse om ophold og arbejde.

Den 15-årige udbad sig betænkningstid i forhold til en eventuel anke af dommen. Den dømte blev varetægtsfængslet efter domsafsigelsen.