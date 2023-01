15-årig dræbt ved sushi-restaurant

Lørdag aften blev en blot 15-årig skudt og dræbt ved en sushi-restaurant i Sverige.

Skyderiet fandt sted omkring 18.12 i centrum af Skogås, der ligger lidt syd for Stockholm. Det skriver flere svenske medier, herunder Expressen.

En lægehelikopter hentede den skudsårede dreng, men hans liv stod ikke til at redde.

- Jeg hørte to skud. Først var jeg ikke sikker på, at det rent faktisk var skud, men det varede ikke længe, før ambulancehelikopteren ankom, og jeg indså, at jeg må have hørt skud, har en beboer i området fortalt til Expressen.

Søndag morgen meddelte politiet, at en person er anholdt efter drabet.

Voldsspiral

Stockholmsområdet har været præget af over 20 voldsforbrydelser efter jul. Det handler om mord, skyderier og eksposioner.

Foruden drabet på drengen i Skogås, måtte politiet i nat også rykke ud til to bombesprængninger nord for Stockholm.

De voldsomme episoder startede, efter bandemedlemmet Mehdi 'Dumle' Sachit blev skudt og dræbt i Rinkeby. Han var mistænkt i sagen om drabet på den 19-årige rapper Einar i 2021.

Volden er ifølge svensk politi en del af flere konfliker mellem forskellige kriminelle grupperinger.

Det er dog endnu for tidligt at sige, om drabet på den 15-årige dreng ved sushi-restauranten i nat hænger sammen med de seneste voldshandlinger i Stockholms-området.