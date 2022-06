15-årig efterlyst af politiet

Ikke siden 11. juni har familien til den 15-årige Janine set hende, efter hun den dag valgte at løbe hjemme fra.

I løbet af de næsten tre uger har politiet løbende været i kontakt med pigen, blandt andet så sent som onsdag, 29. juni, men alligevel er såvel politiet som de offentlige instanser og familien nu så bekymrede for hendes ve og vel, at politiet har valgt at efterlyse den 15-årige.

Det skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

Foto: Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi

Politiet har en formodning om, at Janine kan befinde sig omkring Næstved, Slagelse eller Korsør.

Politiet opfordrer til, at man kontakter politiet på telefon 114, hvis man har set Janine eller har oplysninger om, hvor hun befinder sig.