15-årig fængslet for bandedrab

MALMÖ TINGSRÄTT: En bare 15-årig dreng gned hænderne lidt betuttet hen over ansigtet, da han mandag eftermiddag blev fremstillet på videolink i retten i Malmø, hvor han blev sigtet for drab og drabsforsøg i indkøbscentret Emporia i Malmø fredag sen eftermiddag.

Drabsofferet er en 31-årig mand, der betegnes som leder i rockerklubben Satudarah Assasins. Derudover blev en 39-årige kvinde tilfældigt ramt af skud, men overlevede.

Den 15-årige dreng havde mørkt, lidt krøllet og uglet hår med tydelige bakkenbarter og var iført en grøn fængselsdragt. Han lænede sig op ad en gul væg, mens han foldede armene foran sig.

Han erkendte sig via sin forsvarer skyldig i legemsbeskadigelse og drab, men protesterede mod varetægtsfængsling. Herefter blev dørene lukket. Dommeren valgte dog at følge anklagerens påstand og varetægtsfængslede ham for drab og drabsforsøg.

Svensk politi har været ude at sige, at årsagen til skudepisoden skal findes i det kriminelle miljø.

Medlemmer af Satudarahs svenske underafdeling Assassins deltog i en stor fest i Haslev på Sydsjælland forrige weekend, da Satudarah i Danmark havde indkaldt venner, støtter og rockere fra nær og fjern. Foto: Per Rasmussen

Den 15-årige dreng har ifølge den svenske avis Expressen haft mange problemer, herunder med misbrug og kriminalitet.

I indkøbscentret Emporia er hverdagen vendt tilbage, som om intet var hændt, efter det åbnede igen allerede søndag.

Det var her uden for Zara-butikken, at drabet skete. Foto: Jonas Olufson

En del vagter går rundt i centeret, og der er også enkelte politifolk, men ved selve stedet ud for tøjbutikken, hvor skyderiet fandt sted, er der intet spor af fredagens drama.

Kun en enkelt rød rose ligger ved det sted, hvor den 31-årige blev skudt og dræbt.

En enkelt rose ligger ved stedet, hvor skuddene faldt fredag eftermiddag. Foto: Jonas Olufson

- Det er frygtelig, at man kan finde på at skyde i et indkøbscenter, hvor man risikerer at ramme tilfældige. Det er det vilde vesten, siger Rivan, da vi møder ham inde i centret.

På en polstret bænk med rødt læder og udsigt til gerningsstedet sidder 65-årige Tonny, der er dansker, men har boet i Sverige siden 1974.

Her sidder han altid, når hans kone er inde og handle i Zara-butikken.

- Det overrasker mig ikke, siger han og fortæller, at han og hans hustru bor ti minutter væk, og her fra der været tre skyderier på to år. To af dem fatale.

- Man vænner sig til det, siger han.

44 dræbt af skud i år

Fingeren sidder løst på aftrækkeren i Sverige, hvor svensk politi har registreret 253 bekræftede skyderier alene i år. 44 er blevet dræbt af skud, og 66 er blevet såret af skud.

Det fremgår af statistikken, som politiet har ført siden november 2016 på vegne af regeringen.

Et bekræftet skyderi er tilfælde, hvor der er afgivet skarpe skud, og der er spor i form af kugler, hylstre eller skader på materialer eller personer som følge af skydningen, eller at der er mere end ét uafhængig øjenvidne til skyderiet.