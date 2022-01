15-årig fængslet i sag om voldtægter

Sigtet voldtægtssager, hvor ofrene var to piger henholdsvis 13 og 14 år

En kun 15-årig dreng er i dag, fredag, fremstillet i grundlovsforhør i Københavns dommervagt, hvor han sigtes for to voldtægter.

Drengen nægter sig skyldig.

Første episode udspandt sig ifølge sigtelsen 5. november i fjor, hvor en 13-årig pige ved 16-tiden blev voldtaget i et cykelskur ved Valby Station.

Den anden episode udspandt sig ifølge sigtelsen 26. november i fjor på en adresse på det indre Amager, hvor en 14-årig pige blev voldtaget, imens hun sov.

Det fremgår ikke af sigtelsen, hvordan politiet mener, at den 15-årige skal have fundet frem til sagens to ofre.

Ved retsmødets slutning fandt dommeren, der var begrundet mistanke, og derfor blev den 15-årige varetægtsfængslet i foreløbigt fire uger.

På grund af sin unge alder er han fængslet i surrogat.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger var drengen i forvejen anbragt på en sjællandsk døgninstitution for udsatte og kriminalitetstruede unge, da de to episoder, han er sigtet for, udspandt sig.