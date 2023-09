15-årig knaldet med heroin

Bingo!

Der var noget at komme efter, da en patrulje fra Østjyllands Politi tirsdag aften fik kontakt til et par drenge på 15 og 16 år på Solhvervsvej i Aarhus N.

Den 15-årige blev under en visitation fundet i besiddelse af lidt af hvert. Hash og skunk for at nævne et par ting. Men det var langtfra alt.

Også en mindre mængde kokain og heroin havde den 15-årige på sig. For at runde visitationen af gjorde ordensmagten også et fund af en peberspray på drengen.

Nu til den 16-årige: Her stod det knap så galt til. Politiet fandt således blot en 'ulovlig enhåndsbetjent foldekniv' på ham.

Den 15-årige blev sigtet for forsøg på salg af narko samt for at overtræde våbenloven, imens den 16-årige blev sigtet for at have overtrådt knivloven.

Slutteligt oplyser politikredsen, at forældrene til de to drenge er underrettet. Det samme er de sociale myndigheder.