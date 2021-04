15-årig kræves fængslet for voldtægtsforsøg på 12-årig

En 15-årig dreng bliver tirsdag formiddag fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Odense.

Det oplyser Fyns Politi på Twitter.

Drengen er blevet anholdt i forbindelse med sagen om en 12-årig pige, der fredag eftermiddag blev forsøgt voldtaget på et stisystem i Odense-bydelen Fraugde.

Presseafdelingen ved Fyns Politi oplyser til Ekstra Bladet, at der er tale om den samme dreng, som i søndags blev anholdt i sagen og siden løsladt. Han er altså siden blevet anholdt igen og kræves nu fængslet. Ved en fejl blev det mandag oplyst, at drengen er 16 år, men han er altså retteligt 15.

Da det forventes, at dørene bliver lukket ved grundlovsforhøret, ønsker politiet ikke at oplyse yderligere.

I fredagens efterlysning skrev politiet, at overfaldet skulle have sket omkring klokken 15.13 ved, at den 12-årige pige blev angrebet bagfra, og at gerningsmanden 'gennemførte andre seksuelle forhold i et buskads tæt på stien', som ligger mellem Flittergræsset og Fraugde-Radby-vej.