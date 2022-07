Et forældrepar er blevet varetægtsfængslet i fire uger for at have mishandlet deres 15-årige datter.

Det oplyser Martin Olsson, politiassistent ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Lørdag blev parret bag lukkede døre fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Herning. Ifølge Martin Olsson er de sigtet for kvalificeret vold, mishandling og trusler på livet.

Pigens forældre skulle angiveligt have brugt både jernstænger og en cykelpumpe til afstraffelsen.

