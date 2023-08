15-årig pige forsøgt røvet

Politiet søger nu vidner til et forsøg på røveri

Syd- og Sønderjyllands Politi beder nu offentligheden om hjælp i efterforskningen af et forsøgt røveri.

Det skulle være fundet sted i Outrup i Varde Kommune onsdag kort før klokken 21.00

Det skriver politikredsen i en pressemeddelelse.

Her forsøgte en ukendt gerningsmand at begå røveri imod en 15-årig pige på stisystemet ved Kløvbakken.

Manden beskrives som mellem 25 og 30 år gammel og med mørk hudfarve. Han er almindelig af kropsbygning og talte gebrokkent dansk.

Onsdag aften var han iført en mørk hue, mørkeblå/sort regnfrakke, sorte joggingbukser og hvide kondisko.

Kontakt politiet

Den 15-årige pige kom ikke til skade under røveriforsøget, og politiet opfordrer borgere, der kan have set gerningsmanden i perioden omkring gerningstidspunktet, til at tage kontakt til politiet.

Syd- og Sønderjyllands Politi vil være til stede med Den Mobile Politistation ved Dagli'Brugsen på Storegade i Outrup mellem klokken 10.00 og 12.00 i dag, fredag, hvor man kan henvende sig.

Ellers kan politiet kontaktes på telefon 114.