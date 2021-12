15-årig ramt: - Han var i smerter

En 15-årig skoledreng ventede på at blive klippet i en frisørsalon på Islevbrovej i Rødovre, da helvede brød løs fredag klokken 11.27.

En endnu ikke identificeret mand r dræbt, mens en 28-årig mand er i stabil tilstand. En 15-årig skoledreng blev skadet i hånden, da der blev skudt ind i den lille salon. Det står ikke fuldstændig klart, om han direkte er ramt af skud.

Michael Hauge har et autoværksted lige i nærheden og har kendt drengen, siden han blev født. Han blev ringet op af en ven til drengens far, som fortalte, hvad der var sket.

Michael Hauge sad allerede i bilen og skyndte sig at køre hen til gerningsstedet, hvor han ankom, før politiet var på plads. Og her ventede ham et voldsomt kaos. Gerningsmændene var lige løbet derfra, da han ankom.

Holdt ham for ørerne

Drengen lå på et bænkebord ude foran frisørsalonen, og der stod en dame over ham, da Michael Hauge kom og tog over.

- Jeg holdt ham for ørerne, fordi der var folk, der skreg. Jeg holdt ham bare for ørerne, så han kunne fokusere på sin egen vejrtrækning. Han var jo også i smerter og sagde, at det gjorde ondt. Han var selvfølgelig bange, siger Michael Hauge.

Han beskriver gerningsstedet som ren kaos, og han så også de to værst ramte, som var meget ilde tilredt.

- Folk var bange og råbte og skreg. Jeg koncentrerede mig bare om (drengen, red.), siger han.

Han fortæller, at drengen var et tilfældigt offer.

- Han sidder bare på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. De går direkte ind i en butik, hvor de ved, at der sidder andre mennesker og begynder at skyde helt vildt omkring sig, siger han og tilføjer, at det er respektløst.

Politiet oplyser, at drengen går på en nærliggende skole, hvor Rødovre Kommune har iværksat hjælpeforanstaltninger til elever og forældre. Drengen blev kørt på hospitalet og er færdigbehandlet.

De pårørende er underrettet.

Undgik skyderi med få minutter

To mænd fulgte med alvorlige miner politiets arbejde i frisørsalonen i Rødovre.

De ønsker ikke at få deres navn frem, men den ene fortalte, at han skulle have været derinde sammen med sin søn for at blive klippet, lige da det skete.

- Jeg bliver klippet hver fredag. Men der var nogle foran i køen, og så valgte vi at skifte vinterdæk og komme tilbage. Gud har nok holdt hånden over os, siger han.

- Det er helt forfærdeligt, siger han.

Han står sammen med en lidt yngre mand, som også er blevet klippet en gang om ugen i salonen de seneste knap ti år.

- Man er jo helt rystet, siger han med en stemme, der vidner om, at det fatale skyderi påvirker ham.

Den unge mand ønsker ikke at få sit navn og billede i avisen. Foto: Kenneth Meyer

- Folk, der går målrettet derind med hensigt om at skyde - det er jo en likvidering, siger han.

