15-årig skoleelev udskrevet efter skuddrama

Under fredagens skyderi i Rødovre blev en 15-årig dreng ramt af skud. Han er nu udskrevet

En 15-årig skoleelev blev mandag udskrevet, efter at han blev ramt af et skud i hånden under fredagens koldblodige skyderi i en frisørsalon i Rødovre.

Det fortæller Michael Hauge, ven af den 15-åriges familie, til Ekstra Bladet med familiens tilladelse.

Den 15-årige blev opereret natten til lørdag, inden han to dage senere blev udskrevet. Ifølge Michael Hauge har han det efter omstændighederne godt og har afgivet forklaring til politiet.

Ved at blive klippet

Den 15-årige var ved at blive klippet, da to pistolmænd trængte ind i frisørsalonen Yomok på Islev Torv i Rødovre og affyrede deres våben.

En 17-årig bulgarsk teenage-dreng, der klippede den 15-årige, blev dræbt under episoden, og en 28-årig svensk mand, der også befandt sig i salonen, blev ligeledes ramt af skud.

Det er uvist, hvor den 28-årige blev ramt, men han var i kritisk tilstand efter skyderiet, der fandt sted ved højlys dag kl 11.30 om formiddagen, på det ellers rolige torv klods op af et villakvarter.

Den 28-åriges tilstand er nu stabil.

Mangler gerningsmænd

På nuværende tidspunkt er ingen anholdt efter episoden. Ifølge politiet var mændene iklædt mørkt regntøj under skyderiet, men det er endnu uvist, hvordan de slap fra gerningsstedet.

Vestegnens Politi efterforsker på højtryk skyderiet i frisørsalonen og også det skyderi, som fandt sted natten til tirsdag i Herlev.

Her blev en ung mand fundet dræbt i et grønt område, mens en anden undslap med skudlæsioner og blev bragt på hospitalet af en tilfældig forbipasserende bilist.

Hverken på Vestegnen eller i København ønskede politiet i dag at knytte yderligere kommentarer til skud-sagerne i hovedstadsområdet.

Tirsdag sagde politiinspektør Torben Svarrer, Københavns Politi, at politiet har et tæt samarbejde på tværs af politikredsene om de seneste dages dramatiske begivenheder, og at de undersøger mulige sammenhænge. Læs om det nervøse bandemiljø.