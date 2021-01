15 unge festede ulovligt i værksted med poolbord og bar

Politiet har sigtet 15 unge for at bryde forsamlingsforbuddet lørdag aften. De 15 holdt fest i et privat værksted i Skave ved Holstebro. Det oplyser vagtchef Ole Vanghøj fra Midt- og Vestjyllands Politi.

- De holdt fest i et autoværksted - formentlig et hobbyværksted - som var indrettet med poolbord og bar. Der var tale om unge mennesker i 20'erne, fortæller Ole Vanghøj.

Ifølge vagtchefen har en af de sigtede bopæl på stedet. Han bliver sigtet for at stå bag arrangementet. Det betyder muligvis, at han kan se frem til en højere bøde end de øvrige 14.

Forsamlingsforbuddet gælder ikke i private hjem. Men Ole Vanghøj fortæller, at man skal skelne mellem den del af boligen, hvor man sover og for eksempel udbygninger.

- Det fremgår af vejledningen til bekendtgørelsen, at man ikke må forsamles flere end fem personer i udbygninger. Det er kun i den del af boligen, hvor man sover, at man må holde fest for flere, forklarer Ole Vanghøj.

Overtrædelse af forsamlingsforbuddet straffes i udgangspunktet med en bøde på 2500 kroner.